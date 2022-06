Meest flitsende flitspaal in Tilburg flitst steeds minder

Deze week maakte het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) de ‘flitspaalcijfers’ bekend over de eerste vier maanden van 2022. Daaruit blijkt dat de flitspaal in Tilburg-Oost nog altijd ‘koploper’ van de stad is. Te hard (veruit in de meeste gevallen) en door rood, in totaal gebeurde het 2666 keer in die vier maanden.