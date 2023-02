Met laatste der kapucijnen sterft het gedachtegoed niet, klooster Korvelseweg krijgt nieuwe invulling

Extreem druk op eerste hulp van ziekenhuis Tilburg: ‘Er zaten 60 mensen in de wachtruim­te’

TILBURG - Het is op carnavalsmaandag ‘extreem druk’ geweest op de eerste hulp van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. ,,Op het hoogtepunt zaten er zestig mensen in de wachtruimte”, stelt woordvoerder Wim Pleunis van het ziekenhuis desgevraagd.