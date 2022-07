Met restaurants zit het snor, wel te veel fastfoodzaken: Tilburg werkt aan nieuwe horecawensen voor komende vijf jaar

Tilburgse daktuin ‘Moes’ krijgt horecazaak van Sam, bekend van Gin Fizz en Elfde Gebod

TILBURG - De keukenbrigade die ’s morgens in de daktuin bovenop De Koopman (de voormalige V&D) sla of kruiden plukt. Om er daarna mee te koken in het horecazaak, óók op het dak. Sam van Nieuwamerongen ziet het al helemaal voor zich.

9 juli