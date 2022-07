Mexicaanse kunstenaar onthult zijn kijk op Esbeek

ESBEEK - Mexicaanse artist in residence José Luis López Galván onthult zijn muurschildering op het terras van Schuttershof in Esbeek. ,,Ik laat iets achter, maar ik neem lessen over samenhorigheid mee.”

Na drie maanden verblijf zit het artist in residence project voor López Galván er op. Als afsluiter was er vrijdag een expositie waar veel dorpsbewoners op af kwamen om zijn kijk op Esbeek te bewonderen.

Bart van Hoof, degene die López Galván voor het project heeft aangedragen, is trots op het effect wat de kunstenaar op Esbeek heeft. ,,Als je in een paradijs woont weet je vaak niet dat het een paradijs is. Dankzij de kijk van een kunstenaar kunnen de dorpsbewoners Esbeek op een nieuwe manier leren kennen.”

De ree is de koning

López Galván staat bekend om het schilderen van menselijke dieren. Een konijn en een ree hebben dan ook een prominente plek gekregen op de muurschildering. ,,Voor mij is de ree de koning van Esbeek.”

Midden op de muurschildering is een speciale hoofdpersoon te zien. De 8-jarige Enya Geraerts staat levensgroot tussen de dieren en is dolenthousiast. ,,Ik wist niet dat er ook allemaal dingen om mij heen geschilderd zouden worden maar ik vind het heel leuk want ik houd van dieren.”

Ook Enya’s vader, Jasper Geraerts, is opgetogen. ,,Hij vond haar mimiek bijzonder.” De trotse vader kijkt bewonderend om zich heen. ,,Je hoeft niet persé van kunst te houden om ermee in aanraking te komen.”

Volledig scherm #NLBEELD# ESBEEK - 20220729 - Pix4Profs / Jules van Iperen TITEL Onthulling muurschildering en expositie Esbeek. Gemaakt door José Luis López Galván © Pix4Profs / Jules van Iperen

Klompen en stroopwafels

Wat betreft de organisatoren is er volgend jaar weer een nieuwe artist in residence in Esbeek. Maar voor dit weekend is de aandacht nog gevestigd op López Galván. Naast de muurschildering laat hij ook drie schilderijen achter maar hij neemt ook wat mee. ,,Klompen en stroopwafels!” Van Hoof voegt nog toe. ,,We zullen hem ook wat kaas meegeven!”

De expositie is nog het hele weekend te bewonderen tussen 10.30 uur en 18.00 uur.

