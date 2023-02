Michel verhuisde voor de liefde naar Tilburg: 'Het was toeval dat we elkaar weer tegenkwamen'

Oirschot blijft leuren met wens voor aquaduct bij verbreding A58

OIRSCHOT - Hogere kosten voor materiaal en personeel, duurdere bruggen en geluidsschermen. Het is allemaal opgenomen in de 126 miljoen euro die het Rijk alsnog ter beschikking stelde voor de verbreding van de A58 bij Oirschot. Maar dat geld is niet voor het zo gewenste aquaduct. En dus blijft Oirschot met die wens door de regio leuren.