Michelinster voor Alma in Oisterwijk én Pikaar in Hilvarenbeek: jonge topkok Cas Pikaar maakt belofte waar

Volgens de inspecteurs van Michelin gaat Pikaar ‘all the way’. De topkok kookt technisch heel verfijnd en is creatief ongeremd. ,,Een buitengewoon spannende combinatie.”



In Oisterwijk kreeg Alma een Michelinster, samen met zijn partner Malou Hagenaars opende Wouter van Laarhoven in november 2020 het restaurant ub een statig pand uit 1631, waarin ook Restaurant De Swaen gasten ontvangt. Bijzonder: het restaurant aan De Lind zit in de zaak waar Cas Spijkers twéé sterren wist te vergaren. ,,Cas is niet te evenaren”, zei Van Laarhoren destijds bescheiden bij de opening.