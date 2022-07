Mike Michels ruilt restaurant in voor foodtruck: ‘Dat geeft veel meer vrijheid’

Eigenaar van krotwoning in Diessen gaat verhuizen, daarna wordt pand afgezet

DIESSEN - Het huis aan de Molenstraat in Diessen gaat definitief op slot. Burgemeester Evert Weys heeft met de eigenaar afgesproken dat een hek wordt geplaatst zodra de man is verhuisd. Wat er daarna met het pand gebeurt, is niet bekend. ,,Dat is aan de eigenaar.”

5 juli