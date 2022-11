Militair reed in op wegwerkers en zwaaide met mes: ‘Ik was in de war en iedereen was mijn vijand’

Vernieling Tilburgse massagesa­lon: ‘Ik zag iemand een fiets tegen dat raam gooien, daarna liep hij rustig weg’

TILBURG - De ruit van massagesalon Chockdee aan de Willem II-straat in Tilburg is in de nacht van donderdag op vrijdag vernield. Er is iemand opgepakt.

