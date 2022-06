Minder stikstof, meer woningen: boer in Goirle wil 12 tiny houses op plek van varkensstallen

Nee, het was nooit zijn ambitie om varkensboer te worden. Maar het bedrijf dat Kleiren nu heeft aan de Oude Spoorbaan in Goirle is al sinds begin jaren 80 in de familie. En toen het huis van zijn ouders vrijkwam, en Kleiren inmiddels zelf aan een gezin begon, keerde hij terug van Utrecht naar Goirle. ,,En dan wordt je automatisch varkensboer”, wil hij maar zeggen over het erf waar ook twee stallen met 900 varkens staan.