Minder WW-uitkeringen in de gemeente Tilburg

Negen ton extra voor IKC J.J. Anspach in Dongen, oppositie noemt krediet ‘een blanco cheque’

DONGEN - Voor de bouw van Integraal Kindcentrum J.J. Anspach is negen ton extra gereserveerd. De Dongense gemeenteraad stemde vorige week in met het extra krediet voor het project. De VVD was tegen en uitte felle kritiek richting onderwijswethouder Denise Kunst.