Minderjarige jongens trekken man (72) uit het niets van fiets in Tilburg en mishandelen hem

Tilburgse Syriëgan­ger Fatima H. blijft voorlopig in Nederland­se cel

15:45 ROTTERDAM - De twee vrouwen die dinsdag op Schiphol zijn aangehouden na terugkeer uit het strijdgebied van IS in Syrië, zijn voor veertien dagen in bewaring gesteld door de rechter-commissaris in Rotterdam. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag bekendgemaakt. Het tweetal wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie.