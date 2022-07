Moergestel kan sportpark Stokeind vernieuwen: Oisterwijk trekt 2,8 miljoen uit

Man (28) opgepakt die schietend door Tilburg liep en twee mannen beroofde

TILBURG - Een 28-jarige man die schietend door Tilburg liep en twee mannen beroofde, is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden. In zijn woning zijn twee imitatiewapens gevonden, waaronder het alarmpistool waarmee hij vrijdagnacht geschoten zou hebben, zo meldt de politie.

17 juli