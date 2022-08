Monumentale kantoor van Bedaux De Brouwer in Goirle wordt weer een woonhuis

Celstraf­fen en 150.000 euro boete voor 10 jaar uitbuiting in Reuselse champignon­kwe­ke­rij

REUSEL - Een 52-jarige man en zijn 84-jarige vader uit Reusel zijn veroordeeld voor het 10 jaar lang uitbuiten van een licht verstandelijk beperkte werknemer in hun champignonkwekerij. De zoon kreeg 15 maanden cel opgelegd, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Vader kreeg 6 maanden voorwaardelijk cel en een geldboete van 15.000 euro. Het bedrijf, dat eigendom is van de zoon, is beboet met 150.000 euro.

16 augustus