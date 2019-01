Mooi ís die tijd, kan Corry Konings beter zingen

Met het groene servetje waarmee ze zojuist nog de saus van de kippentournedos uit haar mondhoeken veegde, kun je ook heel goed wapperen. De 76-jarige Mien Lips heeft haar armen in de lucht: ‘Ik krijg een heel apart gevoel van binnen’, zingt ze mee in de zaal van de Kaasboerin in het Belgische Mol, een meter of tweehonderd over de grens. ‘Als jij me aankijkt, lieve schat’. Wat moet ik zonder jou beginnen? Hoor jij het bonzen van mijn hart?’



,,Gezellig, hè!” roept Corry Konings vanaf het podiumpje. ‘Doet u gerust ook een dansje in het gangpad, hoor. U bent er nu toch!” Konings heeft het tegen de bussen vol (bijna)bejaarden die hier genieten van een all-in arrangement voor een middagje eten en show. Meedeinen in een donkere feestzaal waar de gordijnen rood zijn, het publiek in lange rijen zit, de artiesten voor een fout glittergordijn hun liedjes zingen en obers bladen vol advocaatjes, appelsap en vooruit… een wijntje rondsjouwen.



Twee keer treedt de zangeres uit Berkel-Enschot hier vanmiddag op. De hele maand is ze geboekt. ,,En net belde Paul de Leeuw, of ik daar nog heen kan vanavond”, zegt ze als ze na 25 minuutjes op dat podium pauze heeft. Dan: ,,Ik weet het niet, hoor. Gisteravond lag ik al om tien uur in bed. Ik was kapot. Maar ik moet er nu van genieten, hè. Dat ik een hit heb zonder liedje. En ik vind het ook allemaal zo leuk, maar ja, ik ben ook geen vijftig meer…”