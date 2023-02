Na bodycam gaan Tilburgse boa’s nu met handboeien de straat op voor eigen veiligheid: ‘Agressie neemt helaas toe’

met video Trailer schuift van vrachtwa­gen op bedrijven­ter­rein in Tilburg, weg afgesloten door lekkende diesel

TILBURG - Een trailer is maandagmiddag van een vrachtwagen geschoven in Tilburg. Dat gebeurde toen de chauffeur wegreed bij een bedrijf aan de Zeusstraat. In de bocht schoof de trailer weg, waardoor de truck niet meer verder kon rijden.