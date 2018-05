Na de aanslag kregen Marco Borsato en Senna (18) een onbreekbare band: 'Hij stond meteen voor mij klaar'

Brabants FI­FA-kampioen­schap in Tilburg: de mannen winnen met 64-0

14:34 TILBURG - Vrouwenvoetbal wordt almaar populairder, maar in de Playstation-variant is het nog behelpen. De mannen winnen zaterdag in aantal met 64 tegen 0 bij het Brabants FIFA-kampioenschap in Tilburg.