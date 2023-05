Na de super verdwijnt ook een geliefde slager uit de Tilburgse binnenstad: Pessers verlaat na 49 jaar Heuvelstraat

LocHal krijgt bijzonder bezoek volgend jaar: een miljoenen jaar oud skelet van de Tricera­tops

TILBURG - Vanaf het najaar volgend jaar is Bibliotheek LocHal in Tilburg gastheer van het skelet van een Triceratops. Het is een van de zes dinosaurussen die tien jaar geleden zijn gevonden in de Amerikaanse staat Wyoming. Samen met het Natuurmuseum Brabant en natuurhistorisch museum Naturalis biedt de LocHal een heel programma aan rond de plantetende dinosaurus.