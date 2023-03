Na ruim 40 jaar stopt Herman met zijn vishandel: ‘Een visboer die ook blikjes drinken verkoopt, ik gruwel ervan’

Wie is de Brabander? ‘Ik kan niet precies benoemen wat het is, maar van een afstandje is-ie te herkennen’

DEN BOSCH – ‘Was men maar op Brabant zo trots als een Fries’, zingt Guus Meeuwis. Maar zijn we dat niet allang? Brabanders stellen zich altijd en overal zo voor, zijn soms zelfs uit duizenden te herkennen. Maar wie of wat zien we dan? Wie is de Brabander?