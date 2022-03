Na tienduizenden bezoekers sluit de Mini Efteling de deuren: ‘We gaan nog een seizoen knallen’

CDA en De Gewone Man aan kop in voorlopige uitslag Oirschot

OIRSCHOT - In Oirschot leiden CDA en De Gewone Man in de eerste uitslagen. Beiden bezetten ook de komende vier jaar vier zetels in de gemeenteraad. Dorpsvisie zou op basis van deze eerste uitslagen net als Sociaal Progressief Oirschot drie zetels houden. VVD blijft op 2 zetels staan en D66 wint er eentje en zou er twee mogen vullen.

16 maart