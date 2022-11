Na veel grijze haren en verhitte discussies, ligt het Tilburgse winkelrondje er: ‘Nu hopen dat het goed uitpakt’

Bij ‘spontaan’ omgevallen boom in Tilburg hadden al lang maatrege­len genomen moeten worden

TILBURG - De oude zilverlinde die in de nacht van zondag op maandag in tweeën brak, was een jaar eerder nog uitgebreid geïnspecteerd. ,,En daaruit bleek dat er maatregelen nodig waren”, stelt de gemeente Tilburg nu. De aannemer kan dus een ‘stevig gesprek’ tegemoet zien.

23 november