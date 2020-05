Naar de Efteling? Nog 29.000 wachtenden voor u

Harde klap voor Tilburg: evenemen­ten­coö­r­di­na­tor Charlotte van Eijkeren overlijdt na val van trap

15:52 TILBURG - Onder medewerkers van de gemeente Tilburg heerst grote verslagenheid. Op 50-jarige leeftijd is hun collega Charlotte van Eijkeren-Maasen plotseling overleden. De val van een trap in het huis van een vriendin is de Tilburgse donderdagnacht fataal geworden.