Nablussen grote brand in Tilburg neemt vele uren in beslag, eigenaar kledingbedrijf zeer aangeslagen

met videoTILBURG - Meerdere loodsen op het industrieterrein aan de Kapitein Nemostraat in Tilburg stonden zondag in brand. Aan het begin van de avond was het vuur onder controle. De brandweer is tot diep in de nacht bezig geweest met nablussen. Kim Steer woont vlakbij het kledingbedrijf waar de brand ontstond. „Ik was aan het studeren op zolder en zag opeens rook.”