NAC schrijft geschiedenis met 1-4: één van de grootste zeges ooit op Tilburgse bodem

Verbazing bij NAC dat de goals wil vieren: ‘Het stadion van Willem II is niet slim ingedeeld, uitvak zit precies tussen de twee harde kernen’

Voor de tweede keer dit kalenderjaar haalt de Brabantse derby het einde niet. Wordt NAC - Willem op 14 april bij een 0-1-stand in de 74ste minuut gestaakt vanwege een plastic bekertje bier én in tweede instantie licht vuurwerk, vijf maanden later gebeurt hetzelfde in Tilburg. ,,Wees slim, want als er iets gegooid wordt, moet ik staken.”