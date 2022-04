Nachos met roze chocolade en tropisch fruit, The Nacho Bar open aan de Heuvel: ‘Alsof je met je cocktail in de jungle zit’

Mexican Mysterie, met onder andere tequila, The Flamboyant Pornstar met vanille wodka of een Brambleicious met gin en bramen: een greep uit de cocktailkaart van The Nacho Bar. ,,Er is ook gewoon bier hoor’’, lacht Veerkamp. Voor de maag zijn er, de naam van de van de zaak verraadt het al, nachos.



De snack die op elke menukaart is te vinden? ,,Dat klopt’’, geeft Veerkamp toe. ,,Maar niet met de kwaliteit die wij serveren. Met onder andere tortillas geïmporteerd uit Mexico en kaas uit Ierland.’’ Er zijn acht merkwaardige varianten van de Mexicaanse snack te krijgen. Zoals nachos met roze chocolade en tropisch fruit. Je moet maar durven. ,,Daarnaast hebben we ook allerlei streetfood gerechtjes, veelal Aziatisch, zoals Chinese bao buns.’’



In de groene oase is plek voor 120 man, voor de deur is plek voor wat terras. Veerkamp mikt vooral op het jongere publiek: van tussen de twintig en vijfendertig jaar oud. Hij vindt dan ook dat zijn zaak uitstekend leent vooraf een avondje uitgaan. ,,Een hapje en cocktail bij ons en vervolgens misschien nog gezellig de stad in?’’ De sluitingstijden zijn daar ook op gericht: om 23:00 uur gaat de tent dicht.