Nagenieten van een zonovergoten Tilburgse optocht

File vóór de grens in Poppel lijkt opgelost: tankende automobi­lis­ten voorbij de pomp pas in de rij

POPPEL - Nederlanders die goedkoop willen tanken in Poppel, schuiven voortaan pas ná de grens in de file aan. De Belgische gemeente Ravels heeft, in overleg met buurgemeente Goirle, een omleiding aangelegd.

25 maart