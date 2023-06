Nare, zoemende steekmuggen komen eraan: 'Als je een ventilator aanzet, blijven ze uit de buurt’

Stel je vraag aan Raphaela Vogel tijdens Artist Talk in De Pont

TILBURG - Haar eerste grote overzichtstentoonstelling ooit, in Tilburg, is over de helft. Tijd om bij te kletsen met de Duitse kunstenaar Raphaela Vogel, en dat doet directeur Martijn van Nieuwenhuyzen op 22 juni tijdens de gratis toegankelijke donderdagavond van De Pont Museum.