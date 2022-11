Nieuw stuk winkelhart doet oude Emmapassage verbleken: ‘Ziet er geweldig uit’

Bieb Wagner­plein heeft nu ook Dementheek: ‘Speciale boeken en spellen voor dementeren­de’

TILBURG - In de bibliotheek op het Wagnerplein in Tilburg is woensdag een Dementheek geopend. Hier kunnen mensen met dementie en hun naasten informatie inwinnen. Ook zijn er speciale spellen te vinden.

