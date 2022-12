Nieuwbouw Onderwijscentrum Leijpark lijkt haalbare kaart, vertrouwen bij school is terug

Piushaven stelt de ‘Kerst-reus’ vast op

TILBURG - Een reus is het, de twaalf meter hoge en acht meter brede kerstboom die vrijdag met een hijskraan overeind werd gezet in de Piushaven. Volgende week worden de lichtjes ontstoken, dan baadt de haven meer dan voorgaande jaren in het kerstlicht.

2 december