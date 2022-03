Nieuwe natuur begint in de Benedictus met de zoete kers en een glaasje Schrobbelèr

Diessena­ren in het oproer van Esbeek en andere weetjes in een boek van 2200 (!) pagina's

DIESSEN/ESBEEK - Vrijgezelle Diessenaren die op ‘jacht’ gingen naar dames en in Esbeek zo een heel oproer veroorzaakten. De geschiedenis van Diessen kent een paar bijzondere verhalen. Jan van Helvoirt heeft er bijna zijn levenswerk van gemaakt om die allemaal op te tekenen. Zijn boek over Diessen is uit. En telt maar liefst 2200 bladzijden.

15 maart