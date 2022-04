Nieuwe trappistenabt zegt ‘tout Brabant’ vaarwel en herijkt samenwerking met Bavaria

Te hard over Tilburgse Let­schertweg: justitie deelt in jaar 40.872 boetes uit

TILBURG - In totaal 40.872 bestuurders zijn afgelopen jaar bekeurd omdat ze te hard over de Burgemeester Letschertweg, de randweg om Tilburg, reden. Dat zijn er net iets minder dan er in 2021 werden beboet omdat ze te hard of door rood licht door de stad reden: 44.675 bestuurders.

2 april