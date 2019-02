Nina (19) uit Tilburg betaalt 167 euro voor een band die bijna niemand kent: 'Ik snap de heftige reacties heel goed’

TILBURG/AMSTERDAM - Meer dan 165 euro betalen voor een popgroep met amper podiumervaring en eigen geschreven nummers. Op sociale media is grote verontwaardiging ontstaan over de gigantische bedragen die ‘rookie act’ Blackpink vraagt voor hun concert in AFAS Live. Voor de 19-jarige Nina de Bonte uit Tilburg, superfan van het eerste uur, kan het bedrag niet hoog genoeg zijn. ,,Ik zit morgen met vijf schermen klaar om een ticket te scoren.”

Vraag een willekeurige voorbijganger op straat naar Blackpink en hij zal de schouders ophalen. Wie? Toch is Blackpink in de wereld van K-pop - de verzamelnaam voor Zuid-Koreaanse popmuziek - een van de grote spelers van dit moment. Met hun single ‘As If It’s Your Last’ scoorde de groep in recordtijd meer dan 400 miljoen views. Het leverde ze zelfs een samenwerking met Dua Lipa op.

Dat hoef je Nina de Bonte (19), groot liefhebber van K-pop, allemaal niet te vertellen. Zij volgt de Koreaanse meiden van het allereerste moment, nu drie jaar geleden. ,,Ze hebben inderdaad nog niet zo heel veel muziek gemaakt”, erkent ze. ,,Maar de liedjes die ze hebben zijn zó goed. Zo ongelofelijk leuk en catchy. Ik vind het helemaal fantastisch.”

Bizarre bedragen

Nina is ‘ervan overtuigd’ dat Blackpink een mooie toekomst te wachten staat. ,,En ja, dan zullen de prijzen misschien wel boven de tweehonderd euro uitkomen. Wie weet, ik betaal het toch wel.” Met de huidige vraagprijs van 166,88 euro is het concert van Blackpink in Amsterdam een van de duurste van de afgelopen jaren. Het gaat om gewone staanplaatsen, zonder merchandise, een meet & greet of early access. Als liefhebber moet je dus óók nog op tijd komen om vooraan te staan.

Dat was ook al het geval bij het concert van BTS in de Ziggo Dome, de huidige vaandeldrager van de Koreaanse popmuziek. Daar betaalde Nina toen 180 euro (!) voor een staanplaats, nog eens twintig euro meer dan voor Blackpink.

Op de vraag of ‘dat niet een beetje gek is’ reageert ze lachend. ,,Ik snap heel goed dat dit echt bizarre bedragen zijn, maar het feit dat deze acts naar Nederland komen is heel speciaal. Dit genre heeft nog helemaal geen voet aan de grond gezet in Europa. Zo vaak treden dit soort groepen niet op in ons land.”

‘Eindelijk!’

Daar heeft Nina zeker een punt. Voor Blackpink gaat het om het eerste concert in Nederland, en bovendien staan ze dit jaar slechts vijf keer in Europa. Dat zorgt ervoor dat de productionele kosten hoger uitvallen dan normaal. ,,Ik vind de prijs voor wat je krijgt dus eigenlijk wel meevallen”, vertelt de Tilburgse nuchter.

Haar vriendinnen krijgt ze alleen niet overtuigd om mee te gaan. ,,Die vinden het toch echt iets te duur. Maar ik heb het er voor over. De één betaalt dit voor Beyoncé, de ander voor Metallica. Ik voor Blackpink. Ik heb hier maandenlang geld voor opzij gelegd in de hoop dat ze een show zouden aankondigen. En nu is het moment dus eindelijk daar!”

Kritiek

Uniek of niet: op sociale media is de verontwaardiging over de ticketprijzen groot. ,,Dit zijn wereldsterren? Ik heb hier nog nooit van gehoord. Absurde prijzen voor b-artiesten”, schrijft iemand op Facebook. Een ander is zowaar nog kritischer: ,,Dit heeft toch gewoon niks meer met muziek te maken. Laat staan dat dit überhaupt nog om talent gaat. Niks artiesten, producten zijn het.”

Nina is het daar volstrekt mee oneens. ,,Ja, dit is een nieuwe groep, maar ze zijn zó ongelofelijk getalenteerd. Ze kunnen geweldig zingen, hartstikke goed dansen en bovendien zijn het ook nog eens hele leuke meiden. In de K-popscene is het een enorm proces voor je in een groep geaccepteerd wordt. Alles klopt dan ook aan Blackpink, dat kun je van heel vele andere groepen niet zeggen. Ik hoop dat ik morgenvroeg door de wachtrij kom. Zo niet, ga ik voor de duurdere kaarten.”

Tickets

De prijzen van die kaarten liegen er niet om: het duurste VIP-ticket gaat voor het enorme bedrag van 466 euro weg. Ter vergelijking: voor dat geld kun je weekendkaarten voor Pinkpop én Rock Werchter kopen.