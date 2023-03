Nog geen kampioensvorm, wel de punten voor HC Den Bosch na burenruzie: ‘Het zal nóg beter moeten’

Ireen van den Assem, nu HC Tilburg en speelster met een roemrijk verleden bij HC Den Bosch, zei eens zonder arrogant te willen klinken dat de reguliere competitie voor de 21-voudig landskampioen als opwarmertje geldt voor de play-offs. Als de prijzen worden verdeeld, dan pas moet je op je scherpst zijn.

Wie gisteren de wedstrijd op de Oude Warande zag, kon Van den Assem geen ongelijk geven. HC Den Bosch ging in de openingsfase tekeer, kwam snel op voorsprong dankzij een tip-in van Joosje Burg en kreeg nog drie strafcorners. Vervolgens ging de storm liggen.

Een topploeg in goeden doen, zou normaal gesproken uitlopen naar misschien wel 0-3 of 0-4. Daarin slaagde de landskampioen niet. Al was dat ook te gemakkelijk praten, vond hoofdcoach Marieke Dijkstra. ,,HC Tilburg heeft laten zien dat ze het anderen erg lastig maken. Het is gewoon een taaie tegenstander.”

Nog geen kampioensvorm

Toch is HC Den Bosch aan zijn stand verplicht een promovendus te kloppen. Dijkstra en doelpuntenmaakster Burg lagen niet helemaal op één lijn over de huidige vorm, bleek na afloop. Beiden kregen de vraag: op hoeveel procent zit dit HC Den Bosch van de potentie die in de ploeg zit? De coach dacht een aantal tellen na en zei enigszins vertwijfeld: ,,Goede vraag. Ik denk tachtig procent.”

De speelster, Burg, schatte de huidige vorm van de landskampioen lager in. ,,Dat vind ik een heel lastige. Zestig procent?”, antwoordde ze vragend. ,,Ik vind tachtig wel heel hoog. Voor rust was het misschien niet eens zestig, maar in de tweede helft ging het wel richting de tachtig.”

Quote Ik ben blij dat we direct na de winterstop in de topwed­strij­den laten zien hoe goed we kunnen zijn. Maar het zal nóg beter moeten Joosje Burg, HC Den Bosch

De international vergeleek het duel in Tilburg met de toppers tegen SCHC en Amsterdam die de afgelopen twee weken in een gelijkspel eindigden. Aan het begin van het seizoen verloor HC Den Bosch deze topduels juist. De topclub beleefde een stroeve start.

Daarom stelden Burg en Dijkstra dat de stijgende lijn is ingezet. ,,Ik ben blij dat we direct na de winterstop in de topwedstrijden laten zien hoe goed we kunnen zijn. Maar het zal nóg beter moeten”, erkende de 25-jarige aanvalster.

Stijgende lijn na stroeve start

De openingsfase in Tilburg met de snelle openingstreffer van Burg vormde een goed uitgangspunt voor het resterende seizoen. Maar de thuisploeg knokte zich terug en mocht lang hopen op een stunt. Na een perfect uitgevoerde counter vlak voor tijd rondde Frédérique Matla op aangeven van Noor Omrani (ook aangeefster bij de 0-1) beheerst af, 0-2. Duel beslist.

Van een kampioensvorm was dus nog geen sprake, de Bossche hockeysters behaalden in Tilburg wel twee gestelde doelen: snel scoren en een clean sheet. Bovendien bleven ze voor de dertiende keer op rij ongeslagen. De ploeg heeft nog een aantal weken om naar de juiste vorm te groeien, want eind mei wil de landskampioen zijn titel, de 22ste in de historie, prolongeren. Maar eerst is er met Pasen nog de EHL, waarin koploper SCHC de tegenstander is.

