Noodkreet van 17 zorginstellingen in Midden- en West-Brabant: ‘Aantal zzp’ers in de zorg onverantwoord hoog’

Tilburgse Revue in de openlucht, spektakel op het nieuwe Stadsforum in 2024

TILBURG - De Tilburgse Revue krijgt een XXL-versie met plaats voor zo’n 2000 bezoekers per keer. Deze veertiende revue is in 2024 in de openlucht. Het evenement is dan tijdens de opening van het Stadsforum, in de buurt van de Schouwburg. Op het nieuwe plein komen podia en tribunes.

6 december