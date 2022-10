NS komt met oplossing voor drukke trein: goedkoper reizen tussen Eindhoven en Den Haag buiten spits

Drukte bij coronaprik­ken, GGD start ook weer in Tilburgse wijken: ‘Ruim 900 vaccina­ties per dag’

TILBURG - GGD Hart voor Brabant heropent in de loop van oktober in drie Tilburgse wijken locaties voor coronavaccinaties. Ook daar alleen op afspraak. Er is een speciaal telefoonnummer geopend voor 65-plussers om afspraken te maken.

7 oktober