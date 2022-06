Oisterwijk vindt 10 plekken waar flexwoningen kunnen komen

Bakkerij Floor van Lieshout bestaat een eeuw en viert dat met een concert in 013, compleet met Tino Martin en de Snollebol­le­kes

TILBURG - Bakkerij Floor van Lieshout bestaat honderd jaar. De broers Max, Floris, Lars en Jan-Willem hebben de leiding en willen uitbreiden naar 25 winkels. ,,We zijn een hecht team. Dat was al toen we met vieren bij Trappers ijshockeyden.”

