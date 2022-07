Oliver is slotakkoord in Oisterwijk voor VOS-voorzitter Toine van de Klundert

Prijs Tilburgse studenten Kesha en Tyas winnen 10.000 euro: ‘Hij maakt praten over ADHD toeganke­lijk’

TILBURG - Kunststudenten Kesha Felipa en Tyas D’Hont zijn winnaar van de Jacques de Leeuwprijs en krijgen ieder 10.000 euro. De prijs is bestemd voor talentvolle studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg en een bijdrage aan hun ontwikkeling na de studie. De uitreiking was in de Schouwburg.

30 juni