Onbeperkt frikandellen en bamiblokken schrokken: derde kerstdag in Tilburg wordt weer ‘traditioneel’ gevierd

Groenenboom bedacht vorig jaar dat het wel leuk zou zijn om met derde kerstdag een feestje op te zetten waar je met vrienden naartoe kunt. ,,Ik merkte om me heen dat mensen na twee dagen familie, wat soms toch een beetje formeel is, zin hebben in iets anders.”



Iets anders werd een ‘onbeperkt frituren op derde kerstdag’-feestje. Met veertig kilo friet, meer dan 1000 snacks en genoeg saus om in te zwemmen.



Vanwege het succes van vorig jaar wordt het een traditie. En groter van opzet: in zowel Tilburg als Nijmegen. ,,Ik had wel verwacht dat mensen het misschien leuk zouden vinden, maar niet dat we 25.000 reacties zouden krijgen”, zegt Groenenboom. ,,Het ging viral.”