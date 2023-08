Ondanks regenval mogen Brabantse boeren nog steeds niet sproeien met oppervlaktewater: ‘Elke druppel telt’

Franse man (20) zonder rijbewijs en onder invloed bij Bavel aangehou­den in Poolse huurauto: ‘Rijexamen gehaald maar pasje nog niet ontvangen’

BAVEL - Een 20-jarige Fransman is maandagnacht rond 03.00 uur op de A58 bij Bavel aangehouden. Hij reed onder invloed van alcohol en drugs in een gehuurde auto over de snelweg en kon de politie geen rijbewijs laten zien.