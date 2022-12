Ondernemers van Riel zetten kerstwandeling uit

Tilburg telt tot 2027 genoeg hippe hamburger­za­ken, hoogste tijd voor ‘vegan en avontuur­lijk’

TILBURG - Een nieuwe horecazaak in de binnenstad beginnen? Kom maar op met die in kropsla gespecialiseerde zaak of een restaurant in de Heikese kerk. Dat staat – kort door de bocht samengevat – in de nieuwe horecavisie van Tilburg.

