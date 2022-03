Onderzoek naar kosten voor een geluidswal langs de A58 in Goirle lijkt er nu toch van te komen

Goirlena­ren moeten geduld hebben: beslissing geluidswal A58 uitgesteld

GOIRLE - Het besluit over de aanleg van een geluidswal langs de A58 in Goirle is over de zomer getild. Er is veel onduidelijkheid en twijfel over het voorstel van B en W om geen wal aan te leggen vanwege de hoge kosten. Na de zomerreces praat de raad over geluidwerende maatregelen. Dat is minder vergaand dan een wal.

8 juli