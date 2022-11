Onderzoek politie naar doodsoorzaak 18-jarige vrouw op festival Rebellion loopt nog

HAAREN - Het politie-onderzoek naar de precieze doodsoorzaak van de 18-jarige vrouw die zaterdagavond om het leven kwam na een bezoek ze het hardstylefestival Rebellion bezocht in Haaren, is nog in volle gang. Zo laat de politie in Tilburg weten.

De politie zei zondag een vermoeden te hebben dat haar overlijden ‘drugsgerelateerd’ is. ,,We hebben naast sporenonderzoek op de kleding van het slachtoffer, schouwing en het verhoren van vriendinnen ook bloed bij haar afgenomen. Zo hopen we meer duidelijk te krijgen wat er precies mis is gegaan.”

De politiewoordvoerder zegt niet te verwachten dat de uitkomst van het onderzoek voor het einde van de week bekend wordt gemaakt.

Medeleven

De 18-jarige vrouw volgde een opleiding tot kapster bij het ROC Rijn-IJssel in Arnhem. Daar wordt een condoleancehoek ingericht, meldt een woordvoerster. ,,Hier kunnen studenten met elkaar troost vinden en afscheid nemen van hun mede-student.” De ouders van de 18-jarige Millingse hebben de rouwadvertentie op Facebook gezet. Honderden mensen hebben daar inmiddels hun medeleven betoond.

Het festival in Haaren hanteerde op het gebied van drugs een ‘zero tolerance-beleid’. Voordat bezoekers de tenten aan de Kreitweg in Haaren binnengingen, werden ze gecontroleerd. En ook binnen hielden bewakers in de gaten of er drugs werden verhandeld of gebruikt. Wanneer iemand werd betrapt met een of twee pilletjes, dan werden die afgenomen en weggegooid. ,,Toch zijn controles op verdovende middelen nooit waterdicht”, gaf politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk zondag al aan.

Als het vermoeden van de politie waarheid blijkt, dan is het de tweede keer in anderhalve maand tijd dat er een 18-jarige vrouw overlijdt na drugsgebruik op een festival in Brabant. Vorige maand stierf de 18-jarige Isa uit Oss na het nemen van een xtc-pil en het drinken van te veel water. Ze ging naar dancefeest Elektrum in Boxtel en gebruikte daar xtc. Ze stierf daarna aan watervergiftiging.