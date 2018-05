Ongeloof om filmende passagier in lijnbus Tilburg tijdens reddingsactie

De man, een 39-jarige inwoner van Kaatsheuvel, zou al langer overlast veroorzaken in de stadsbus, die op dat moment onderweg was naar Tilburg. Volgens passagiers stonk de man naar alcohol, maakte hij een onverzorgde indruk en had hij het onder andere voorzien op een jonge vrouw. ,,Hij wilde weten of ik een vriend heb. Nou, die heb ik en dat zei ik hem ook. Ik was mijn vriend op dat moment ook aan het appen, want ik vond die man eng”, vertelt zij in gesprek met Omroep Brabant. Ze probeerde hem te negeren, maar hij bleef haar om haar nummer, naam en leeftijd vragen.

Niet ingegrepen

In de bus zaten nog een paar andere mensen, maar die grepen volgens de vrouw niet in. Volgens Arriva heeft de buschauffeur daarvan niets meegekregen. ,,Op dat moment was hij bezig met het oproepen van de hulpdiensten”, vertelt een woordvoerster. Er is volgens haar goed gehandeld door de chauffeur. Dat bevestigen de politie en een andere chauffeur die bij Arriva werkt. ,,Complimenten voor mijn collega, hij heeft kordaat gehandeld”, laat hij weten op Facebook.

Procedure

Dankzij de snelle reactie van de chauffeur kwamen de hulpdiensten met spoed ter plekke. De oudere man begon zich tijdens de rit niet goed te voelen en zakte in elkaar. Hij werd door andere passagiers op de grond gelegd. ,,Bij een situatie waarbij een passagier in een voertuig van ons onwel wordt, treedt voor de chauffeur meteen een standaard protocol in werking”, legt Arriva uit. ,,De chauffeur staat in direct contact met onze verkeersleiding om zo de hulpdiensten op te roepen. Dat is zijn eerste zorg en dit is woensdag ook gebeurd.”



Bij dit soort medische noodsituaties komt standaard ook een toezichthouder van de vervoersmaatschappij poolshoogte nemen. Die zorgt ervoor dat alles in goede banen verloopt en dat er zorg wordt geboden aan de passagiers. Die hebben, na de reanimatie, met de opvolgende bus hun reis kunnen vervolgen. De chauffeur is volgens procedure opgevangen en heeft later zijn dienst gewoon uitgereden.



De man die onwel werd is na alle consternatie naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand was woensdag zorgwekkend. Hoe het nu met hem gaat, kan de politie niet vertellen. ,,Dat weten wij helaas ook niet. Wij weten alleen dat hij naar het ziekenhuis gebracht is. Daarna horen wij er niets meer over.”