Ongeveer de helft van De Weverij-bewoners kan in parkeergarage terecht: ‘Bij meer gegadigden wordt het loten’

Aan bewoners van het nieuwbouwcomplex in het Tilburgse stadshart werd gevraagd om een huurovereenkomst te tekenen voor ze wisten of ze ergens hun auto kwijt konden. Bij De Weverij zijn geen eigen parkeerplekken aangelegd en de ontwikkelaar tot voor kort niet zeggen hoeveel plaatsen er in de naburige parkeergarage Emmapassage door de gemeente beschikbaar zouden worden gesteld.



‘Daardoor is er grote commotie onder de huurders ontstaan’, schreven Lijst Smolders Tilburg, VVD en CDA in vragen aan het Tilburgse college.