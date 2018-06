Onterecht aan schandpaal genagelde Tilburger (19) gaat niet meer naar school

Onrust in azc Oisterwijk: asielzoe­kers dreigen zichzelf te verwonden, twee aanhoudin­gen

14:28 OISTERWIJK – In het asielzoekerscentrum in Oisterwijk is dinsdagmiddag een onrustige situatie ontstaan. Twee asielzoekers hadden zichzelf opgesloten en dreigden zichzelf wat aan te doen. De politie kwam daarop met spoed ter plekke.