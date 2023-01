Ontslagronde bij Goodyear lijkt geen gevolgen te hebben voor vliegtuigbandenfabriek Tilburg

Tilburgers boos over onbegaan­baar trottoir op de Piushaven

TILBURG - Bewoners, kroegenbazen en winkeliers zijn het zat. De stoep langs de Piushaven in Tilburg is onbegaanbaar. Na het vervangen van enkele ondergrondse leidingen over honderden meters is het trottoir volgens de omgeving niet netjes teruggelegd. ‘Zo kan ik het inderdaad ook leggen prutser. Ik leg het zelfs nog beter.’

30 januari