Ook een profsporter in de dop als Amin (16) moet gewoon examen doen: ‘Een 5,5 is oké. Genoeg is genoeg’

Heusdense supporter reist Feyenoord overal achterna: ‘Ik slaap al een paar dagen slecht’

HEUSDEN - Als het maar even kan is Marjan Vermeer uit Heusden bij wedstrijden van Feyenoord. Woensdagavond is ze een van de gelukkige die een kaartje heeft voor de Conference league- finale in Albanië, waarin Feyenoord het opneemt tegen As Roma. Ze reist naar Tirana met haar man, die de wedstrijd in het hotel moet volgen.

24 mei