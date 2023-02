Ook leden van Osse familie R. opgepakt bij grote politie-actie van vrijdag

indebuurt Craft Beer Bar van LOC Brewery geopend: ‘Met 21 bieren op de tap’

De Tilburgse Spoorzone heeft er sinds 19 januari een nieuwe hotspot bij: een ‘brewpub’, oftewel een brouwerij en restaurant in één. In Craft Beer Bar proef je de ambachtelijke bieren van LOC Brewery, zoals de ’84’, ‘Train Hopper’ of ‘Lord Nelson’.

