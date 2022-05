Ook Schouwburgring en Louis Bouwmeesterplein moeten mooier: kiosken al verkocht

Op termijn moeten de kiosken - de kleine winkelruimtes naast de Schouwburgring - verdwijnen, vertelt Maikel Foesenek van BPD. Maar dat is nog lang niet aan de orde. ,,Ze functioneren prima en blijven naar alle waarschijnlijkheid minimaal de komende vijf jaar staan.” Ook de winkelrij aan de overzijde van de Schouwburgring - waaronder de Mitra - is bijna helemaal in bezit van BPD.



De aankopen zijn nodig voor een samenwerking tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Dat doen ze al op veel plekken in Tilburg, bijvoorbeeld bij Willemsbuiten, Stappegoor en het Zuiderpark. Ook hier slaan ze de handen ineen; na de aanleg van het Stadsforum en het Koningsplein dat in de Koningswei (met bebouwing) verandert, moet ook de omgeving rond de Schouwburgring aantrekkelijker worden.