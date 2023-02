Oosting exact één jaar na oplopen kruisbandblessure terug in wedstrijdselectie Willem II: ‘Een heel mooi moment’

Twee mannen sjouwen gestolen scooter door Tilburg, aangehou­den na waarschu­wing van voorbijgan­ger

TILBURG - Twee mannen zijn woensdagavond aangehouden nadat een voorbijganger had gezien dat ze met een scooter sjouwden op het Rosmolenplein in Tilburg. De getuige waarschuwde de politie over de situatie. Na onderzoek bleek dat de scooter was gestolen.