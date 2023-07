Op deze (onverwachte) plekken vind je óók de Tilburgse Kermis

Is die tuin aan de achterkant nou een achtertuin of een voortuin? In Tilburg verschil­len de meningen

TILBURG/DEN HAAG - Een achtertuin ligt achter het huis, een voortuin ervoor. Logisch, toch? Maar zo simpel is het niet, blijkt in een kwestie rond een overkapping aan de Zundertstraat in Tilburg. De tuin achter deze huizen moet je toch echt zien als de voortuin, stelt de gemeente, en dus gelden er andere eisen.